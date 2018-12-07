Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü Kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan törende daha sonra Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği ile Kilis Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Adnan Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, 7 Aralık'ın, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbal için mücadele edilen bir gün olduğunu söyledi.

Ataların, ayaklarında ayakkabıları, üzerilerinde palto ve doğru düzgün kıyafetleri olmadığı halde kar ve kış şartlarında mücadele verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Atalarımız o zamanın en büyük gücü olan Fransızları tek parça olarak yumruk gücüyle buradan silip süpürüp attı. Daha sonra hepimizin yaşadığı Kilis'teki olaylar yine cereyan etmeye başladı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK geldi. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve hükümetimizin kararlılığıyla kahraman ordumuz, dünyanın yenilmez dedikleri terör örgütleri DEAŞ'ı ve 30 yıldan beri başımıza bela olan PKK'yı sildi süpürdü attı. İstikbal mücadelemizde emeği geçen, şehit düşen, kanını akıtan gazilerimize, şehitlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bu millet sizi unutmayacak ve ilelebet şükranla anacaktır. Biz bu bölgede dik ve sağlam durmalıyız, onun için de ordumuzdan ekonomimize, belediyemizden valiliğimize, çocuklarımızdan kadınlarımıza herkesin çok güçlü olması lazım. Bunun için de gece gündüz çalışacağız."

Nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'in, artık tüm dünyada tanınır hale geldiğini anlatan Kara, kurulduğu günden bu yana dünyanın yaşamadığı bir güzelliği, yaptığı örnek davranışlarla kentin yaşadığını ve yaşattığını aktardı.

Kilis halkının Suriye'deki olayların ardından sığınan misafirleriyle aşını, ekmeğini, sokağını, caddesini paylaştığını anımsatan Kara, yapılan bu fedakarlıklar nedeniyle BM'nin, Kilis'in ismini, giriş kapısına altın harflerle yazması gerektiğine işaret etti. Kara, "Ey Birleşmiş Milletler, dünya savaşlarından sonra barışı, huzuru ve paylaşımı getirmek, insanlar arasındaki kardeşliği oluşturmak için kurulmuş bir örgütsen gel Kilis'i örnek al." dedi.

Törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.