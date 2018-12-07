Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Vali Recep Soytu¨rk ile Belediye Bas¸kanı Hasan Kara'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kilis'in kurtulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Vali Recep Soytu¨rk ile Belediye Bas¸kanı Hasan Kara'ya gönderdiği telgrafla tebriklerini iletti.