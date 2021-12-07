KİLİS'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

KİLİS (DHA) - KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı.

Şehitlik ziyareti ile başlayan törenler, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen gaziler ile protokol üyelerinin Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşü ile devam etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende; Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Salih Aru tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.

Kilis'in düşman işgalinden kurutuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği etkinlik, yöresel türküler, halk oyunları gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.