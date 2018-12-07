Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Sağanak Yağmur Altında Kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sağanak yağmur altında kutlandı

KİLİS - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, sağanak yağmur altında kutlandı.

Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ile Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı.

Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada sağanak yağmur altında kent merkezine yürüyüşe geçti.

Öğrenciler sağanak yağmur altında bekledi

Cumhuriyet Meydanında program başlayana kadar 1 saate yakın ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler yağmur altında bekledi. Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla öğrenciler evlerine gönderildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okumasından ardından Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, 7 Aralık İstiklal, istikbal günü olduğunu ifade ederek, "Dün istiklal günü için mücadele ettik. Bugünde istiklal için mücadele ediyoruz. Biz yağmurda bile rahatsız olurken, bu şartlar altında atalarımız, ayaklarında çarık yokken, üzerlerinde palto yokken, üzerlerinde doğru dürüst elbise yokken, karın kışın altında mücadeleyi verdiler. ve ellerinde doğru dürüst silah yokken, o zaman en güçlü olan Fransızları tek başlarına 'Yumruk' gücüyle sildi, süpürdü, attılar. Daha sonra ne oldu, hepimizin yaşadığı Kilis'teki olaylar yine cereyan etti. DEAŞ, PKK geldi. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hükümetimizin verdiği talimatla kahraman ordumuz dünyanın yenilmez dedikleri DEAŞ'ı sildi, süpürdü attı. 30 yıldır başımıza bela olan PKK'yı sildi, süpürdü attılar" diye konuştu.

Mehter takımının gösterisinden sonra program sona erdi.