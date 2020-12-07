Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

07.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:37
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ve kısıtlı katılımın sağlandığı törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.


Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

İlgili Haberler

İznik'in Kurtuluş'unun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
İznik'in Kurtuluş'unun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Yaşar Güler Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Erol Bulut Sinan Gümüş Samet Aybaba Mbaye Diagne
Tüm Haberler Aydın Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:37:33. #1.15#
title