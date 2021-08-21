Kilis'in "biberci" köyünde "acı mesai" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'in "biberci" köyünde "acı mesai" başladı

Kilis'in 'biberci' köyünde 'acı mesai' başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te, "biberci köy" olarak bilinen Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde hasat ve biber işleme mesaisi başladı.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te, "biberci köy" olarak bilinen Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde hasat ve biber işleme mesaisi başladı.

Köyün verimli tarlalarından toplanan kırmızı biberler, açık alanlara serilerek kurutulup köydeki fabrikalarda işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, kentte yaklaşık 43 bin dekar alanda biber üretildiğini, 16 bin 500 dekarda üretilen biberlerin toz biber haline getirildiğini söyledi.

Kilis'in biberde hem verim hem de üretim konusunda Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Özdemir, yıllık 32 bin ton toz biber üretimi yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, 2 bin nüfuslu Hasanceli köyünün ise geçimini biberle sağladığını dile getirerek, "Köyde 14 salça ve toz biber fabrikası bulunmaktadır. Türkiye'nin her tarafına biber göndermekteyiz. Toprağın kalitesinden dolayı birinci sınıf biber Hasanceli köyünden gidiyor. Suudi Arabistan, Irak ve Almanya'ya toz biber ihracatı yapıyoruz. Yaklaşık 1000 ton biber ihraç ediyoruz. Bu da ilimiz için önemli." dedi.

Kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu, geçen yıl salgın sürecinden dolayı 8 ila 12 lira arasında satılan biberle ilgili bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 45 derece sıcaklığın altında hasadımız devam ediyor. Çiftçimiz her koşulda üretime devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tersine göç başladı"

Hasanceli köyünde yaşayan vatandaşların geçmişte mevsimlik işçi olarak başka bölgelere çalışmaya gittiğine değinen Özdemir, köyde biber üretiminin artmasıyla tersine göçün yaşandığına işaret etti.

Kentten ayrılarak İstanbul ve Mersin'e giden çok sayıda kişinin biberin sağladığı kazancı görerek köylerine dönmeye başladığını aktaran Özdemir, köyün bu anlamda potansiyelini daha da artıracağına inandığını ifade etti.

Muhtar Mustafa Yoluk da köylerinin kentte "biberci köy" olarak bilindiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde biber hasadına başladıklarını ve hummalı çalışmaların tarladan tesise kadar devam ettiğini anlatan Yoluk, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli bir biberimiz var. Ürettiğimiz biberi köyümüzdeki fabrikalarda işleterek, yurt dışına pazarlıyoruz. Suudi Arabistan, Irak ve Almanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin dönümde biber üretimi yapıyoruz. Kaliteli biber ürettiğimiz için Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

Yoluk, kendisinin de 100 dönüm alanda biber yetiştirdiğini, yaklaşık 35 ton toz biber elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Yener Davut Güloğlu
Spor Marcao Burak Elmas Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kilis'in "biberci" köyünde "acı mesai" başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:36:10. #1.15#

title