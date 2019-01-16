Kilis'in 50 yıllık su sorunu çözüldü

KİLİS'e içme suyu sağlayacak olan Afrın Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Barajın devreye girmesiyle kentin 50 yıllık su sorununun çözüldüğü belirtildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Devlet Şu İşleri 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven ile birlikte Afrin Barajı'nda incelemelerde bulundu. Kara, burada gelinen süreçle ilgili bilgi aldı. Hasan Kara, Kilis açısından tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, 'Afrin Barajı bitti ve su tutulmaya başlandı. Bir hafta gibi kısa sürede 10 milyon metreküp su birikti. Kilis'in içme suyu problemi artık tarihe kavuşmuştur dedi.

Afrin Barajı projesinin 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Başkan Kara, Yıllardır bitmesi beklenen proje, Kilis'in özel durumundan dolayı Cumhurbaşkanımızın özel desteğiyle 2 yıl gibi kısa sürede bitirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu proje alkışlanacak ve tarihe not düşülecek bir çalışmadırö diye konuştu.

Kara, barajın tamamlanmasıyla Kilis'in 500 yıllık su sorunun çözüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA