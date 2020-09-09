Kilis İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bazı iş yerleri ve kurumlar geçici süreyle kapatıldı Kilis'te, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir iş yeri ile 2 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi'nin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Kilis'te, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir iş yeri ile 2 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi'nin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, salgının yayılma ve hızını kontrol altına alarak ildeki etkisini en düşük seviyede tutabilmek için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun anılan kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca; kent merkezinde faaliyet gösteren 2 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezinde koronavirüs pozitif vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle "Anılan Kurumun 09/09/2020 tarihinden 22/09/2020 tarihine kadar faaliyetine geçici olarak ara verilmesine, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 104 Sokak 1E, Merkez-Kilis adresinde faaliyet göstermekte olan oto tamir işletmesinde pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle anılan işletmenin 09/09/2020 tarihinden 22/09/2020 tarihine kadar geçici süreliğine kapatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Belirtilen sınırlamalara uymayanlara, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği de belirtildi.

Kaynak: AA