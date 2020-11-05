Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:43
Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kökçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Kökçüoğlu, açıklamasında, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekerek, "Evde tedavi ve izolasyon sürecindeyim. Tüm hastalarımıza dua eder, sizlerden de dua beklerim. Maske, sosyal mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmeniz temennisiyle evde kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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