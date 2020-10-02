Kilis İl Sağlık Müdürü Arık'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık'ın ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık'ın ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Arık, AA muhabirine, daha önce mart ayında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, yapılan tedavisinin ardından iyileştiğini anlattı.

Halsizlik belirtileri üzerine yapılan test sonucunun yine pozitif çıktığını ifade eden Arık, "Şu an karantinadayım ve sağlık durumum iyi." dedi.

İl Sağlık Müdürü Arık, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz