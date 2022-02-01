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Kilis İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında şubat ayı toplantısını yaptı.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında şubat ayı toplantısını yaptı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Şubat ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan 2021 yılı yol ve ulaşım Müdürlüğünün faaliyet raporu görüşüldü. Kısmı zamanlı çalıştırılacak avukat ve Harita mühendisinin ücretinin tespit edilmesi, 2022 yılında ruhsal bedelleri, iş ve iş yeri açma ruhsat harçlarının görüşülmesi ele alındı. - KİLİS

Kilis İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Meclis Başkanı, Kilis, Yerel, Haber

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