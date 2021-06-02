Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısını yaptı.
Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısını yaptı.
Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda, meclis gündeminde bulunan İl Özel İdaresi 2020 yılı kesin hesabına ilişkin il Encümenin 2021/12 salıyı kararının görüşülmesi, Kilis merkez Bulamaçlı köyü parsel 732 ile 733'te kayıtlı taşınmaz üzerindeki Gülbaba Yatılı Bölge okulunun bulunduğu alanın imar planlarının görüşülmesi konuları ele alındı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı