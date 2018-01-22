Kilis'i Rahatlatan Açıklama

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında sık sık patlama sesi duyulan Kilis'te vatandaşların rahat olmasını isteyen askeri yetkililer, bugün yapılan atışların dost atışları olduğu söyledi.

Atış sonrasında çıkan sesten vatandaşların rahatsız olmamasını isteyen askeri yetkililer, "Yapılan atışların sıkıntı olması bazen hava kuvvetleri ile çok yakın mesafelere harekat düzenlenmekte atışlar yapılmakta, tabi ki bu yapılan atışların etkisi kuvvetli oluyor. Özellikle yakın noktalardaki vatandaşlarımız bunun basıncını hissediyorlar. Sınıra yakın noktalara düşmesinden dolayı kendi bölgesine veya mezrasına düştü gibi algılanıyor. Bu konuda müsterih olsunlar. O noktalara karşı taraftan gelen herhangi bir atış tehdidi yok. Biz muhtarlara ve orada yaşayan vatandaşlarımıza emniyetli olması için uyarılarımız oluyor. Bunu karşı taraftan gelen bir havan tehdidi olarak algılamayın. Emniyet her zaman önemlidir. Emniyeti bizler de alıyoruz, ancak vatandaşların da tedbirli olmasında yarar var. Patlama sesleri konusunda biraz daha rahat olun. Herhangi bir sıkıntı yok. Harekat planlandığı şekilde devam ediyor. Bugünkü atışlar da tamamen dost atışlarıdır" dedi.

Kilis'e 2 gündür yapılan roketli saldırılarla ilgili konuşan askeri yetkililer ise "Kilisimize 2 gündür roket atışı yaşanıyor. Bu noktalara anında karşılık verilip baskı altına alınıyor" diye konuştu. - KİLİS