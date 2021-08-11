"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı
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"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

'Kilis horoz karası' üzümünde hasat başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Ekonomi

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzümün tarladan tüketiciye uzanan yolculuğu başladı.

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzümün tarladan tüketiciye uzanan yolculuğu başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tutan işçiler tarafından hasadı yapılan üzüm, yaş ve kuru tüketim için ayrıştırılarak tüccarlar tarafından alınıp fabrika ve depolara ulaştırılıyor.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Süngütepe köyünde hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, "siyah inci" olarak nitelendirilen Kilis horoz karası üzümünün hasadına başladıklarını söyledi.

Hasadın bereketli ve hayırlı olması temennisinde bulunan Özdemir, kentte yaklaşık 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını, 50 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Özdemir, bu sezon kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğunu dile getirerek, "Bu sene bizi üzen nokta yaş üzümümüzün 1,5 lira olarak açıklanması oldu. Geçen yıl 1 lira 15 kuruşa satılan üzüm bu yıl 1,5 liraya satılıyor. Bölge ekonomisi için en önemli olan Kilis horoz karası üzüm diyebiliriz. Bunu hem yaş hem de kuru üzüm olarak piyasaya sürmekteyiz. Türkiye'nin her tarafına gitmekle beraber Rusya'ya da ihracat yapıyoruz. Soğuk iklime sahip bölgelerde daha çok tüketmektedir. Bunun sebebi içerisindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demirin yoğun bir şekilde bulunmasıdır." dedi.

Çiftçilerin alın terlerinin karşılığını almaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Özdemir, kuru üzümün bu yıl 18 liradan satılmasını beklediklerini kaydetti.

Çiftçi Yasin Yabancı da yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında üzüm hasadı yaptıklarını, yaş üzümü tarlada 1,5 liraya sattıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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