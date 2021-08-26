Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı

Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te, 'horoz karası' olarak bilinen Kilis karası cinsi üzümün kurutulmasına devam ediliyor.

Kilis'te, 'horoz karası' olarak bilinen Kilis karası cinsi üzümün kurutulmasına devam ediliyor.

Türkiye'nin önemli üzüm bağcılığı merkezinden biri olan Kilis'te normal üzümlerden önce yetişen ve Kilis karası olarak bilinen üzümün hasadı sürerken, bölgede sofralık olarak tüketilen üzümlerin kurutulmasına da devam ediliyor. Kurutulan üzümlerin kilosu 15-20 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

Horoz karası kurumaya bırakıldı, tarım arazileri siyaha büründü

Horoz karası üzümün merkezi halinde bulunan Musabeyli ilçesi ve köylerinde üzüm bağları ile tarım arazileri siyah üzümün serilmesi nedeniyle karaya büründü. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis karası üzümün kentin en büyük gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kilis ve ilçelerinde 160 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Bu üzümlerin büyük kısmı horoz karası üzümdür. Bu yıl 50 bin ton rekolte beklentimiz var. Bunun 30 bin tonu horoz karasıdır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı horoz karası üzümdür. Horoz karası üzüm Türkiye'nin her tarafına gitmekle beraber, Yurt dışına da ihracat yapılıyor. İsrail, Rusya, Irak, İran başta olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor. En son Afganistan'a gönderilmişti. 5 bin ton civarında bir ihracatımız var. İhracatın daha fazla artmasını istiyoruz. Üzüm üreticileri birliği kuruldu. Bu çok önemlidir. Üzüm üreticilerinin kurulması ile birlikte üzüm fiyatları belli olur. Aracılar ortadan çıkmış olur. Geçen yıl 10-12 TL olan üzüm bu yıl 15-20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şuan serilen üzümler nedeniyle her taraf siyaha bürünmüş durumdadır" dedi.

Üzüm üreticisi Mehmet Yılmaz ise üzüm üretiminin maliyetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Şu anki fiyatların daha da yükselmesini istiyoruz. Bu yıl 50 bir ton üzerinde bir rekolte var. Geçen yıl bunun yarısı kadar yoktu. Bu yıl ikiye katladı rekolte. Fiyatlar da geçen yıla oranla yüksek ama daha da yükselmesini bekliyoruz. Üzüm çok kalitelidir" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de bir ilk! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı
Türkiye'de bir ilk! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı
Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kilis horoz karası üzümü kurumaya bırakıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:32:53. #1.16#

title