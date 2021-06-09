Kilis heyeti bakanlarla görüştü
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Kilis heyeti bakanlarla görüştü

Kilis heyeti bakanlarla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek Kilis'e yapılacak yatırımları görüştü.

Kilis heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek Kilis'e yapılacak yatırımları görüştü.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiler.

Kilis heyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yaptıkları görüşmede sınır ticaretinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin attırılması ile yapılacak projeler hakkında destek istedi. Kilis heyeti daha sonra ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek OSB içerisinde 13.5 milyon TL'lik bir yatırımla kurulacak olan Kilis Tekstilkent ile ilgili OSB'nin 3. bölgenin kamulaştırılması işleminin hızlandırılması, 4. bölgenin yer tespitinin yapılması, Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacak olan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB projesi ile ilgili destek istendiği bildirildi. - KİLİS

Kilis heyeti bakanlarla görüştü
Kilis heyeti bakanlarla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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