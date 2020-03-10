Kilis heyeti Bakan Selçuk ile görüştü
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Ziya Selçuk, Ankara, Kilis, Güncel

Kilis heyeti Bakan Selçuk ile görüştü

Ankara'da temaslarda bulunan Kilis heyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile bir araya gelerek yapılacak okulları görüştü.

10.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:45
Kilis heyeti Bakan Selçuk ile görüştü

Ankara'da temaslarda bulunan Kilis heyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile bir araya gelerek yapılacak okulları görüştü.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger Ahmet Salih Dal ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Kilis Milletvekili Dülger, "Eğitim Gönüllüsü Tosyalı Ailesinin Eğitim Kampüsü ve okul yapımı için Kilis'te bağışladığı araziler ile ilgili değerlendirme yaptık. Bölgede inşada edilecek okullarla Kilisimizin okul ve derslik sorununun kökten çözülmesini hedefliyoruz" dedi.

Önceki ay Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Kilis'e gelerek, okul yapılacak alanlarda incelemelerde bulunarak, Kilis'in eğitim alanında eski günlere dönmesi için çalışma yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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