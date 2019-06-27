Kilis göç aldı

Kilis'e geçen yıl içerisinde 8 bin 861 kişinin göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti.

Kilis'e 8 bin 861 kişi göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti. Kilis için net göç artan yönde bin 932 kişi, net göç hızı ise binde 13,6 oldu.

Kilis'ten bir yıllık dönemde 2 bin 251 kişi Gaziantep'e, 631 kişi İstanbul'a ve 448 kişi de Hatay'a göç etti. Aynı dönemde Kilis'e Gaziantep'ten 3 bin 916, İstanbul'dan 576 ve Hatay'dan 544 kişi göçle geldi. - KİLİS

Kaynak: İHA