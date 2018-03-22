Kilis-Genelkurmay Başkan'ı Akar Kilis'te Denetleme Yaptık

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırındaEK

KİLİS'TEKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis'teki birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.