Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis- Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte gece etkisini gösteren kar yağışı Kilis- Gaziantep ile Kilis-Hatay kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentten Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine izin vermiyor.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Kilis, kar, Güncel, Haber

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