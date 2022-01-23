Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı - Haberler
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Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

- Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan, Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay Karayolları, kar lastiği bulunan, zincirli küçük araçlara açıldı.

GAZİANTEP (İHA) - - Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı

KİLİS - Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan, Kilis- Gaziantep, Kilis-Hatay Karayolları, kar lastiği bulunan, zincirli küçük araçlara açıldı. Tır ve kamyonların karayolundan geçişine izin verilmiyor.

Sabah erken saatlerden itibaren Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde kapanan yollar kepçe ve greyderler ile açılarak, tuzlama çalışmaları yapıldı. Kilis İl Özel İdaresi tarafından 201 yerleşim biriminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine sabah saatlerinde kapatılmıştı. Öğleden sonra polis ekipleri, Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay karayollarında, kar lastiği bulunan zincirli küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Tır ve kamyon gibi büyük araçların Gaziantep ve Hatay istikametine gitmelerini izin verilmiyor.

Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı

Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı

Kilis, Gaziantep, Hatay karayolları kontrollü şekilde küçük araçlara açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Kilis, Hatay, kar, Güncel, Haber

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