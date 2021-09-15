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Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Kültür Sanat

- Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda Kilis Belediyesi himayesinde kurulan Gastronomi Derneği tarafından coğrafi işaret belgesi almak için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

- Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda

KİLİS - Kilis Belediyesi himayesinde kurulan Gastronomi Derneği tarafından coğrafi işaret belgesi almak için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talep ve girişimleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının içerisinde bulunduğu Kilis Gastronomi Derneği tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret belgesi almak için Kilis Tava, Kilis Yorganı'nın ve Kilis Kahvaltılık Toz Zahteri ile Şıhılmahşi yemeği için başvuruldu. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in tanıtılması için bütün imkanlarını seferler ettiklerini ifade ederek, Gastronomi Derneğini kurduk. İçerisinde sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları var. Kilis Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Kilis ile ilgili coğrafi işaret almak istiyoruz. Sonra bunları turizme kazandırmak için çalışacağız. Gaziantep Belediyesi hızlı bir şekilde, coğrafi işaretleri alıyorlar, bizim Kilis'e özgü yemekleri de alıyorlar. Hatay'da öyle, coğrafi işaret belgesi almak için böyle bir çalışma başlattık. Birinci ayağı coğrafi işaret belgelerini almak ikinci ayağı ise turizm bunun için sokak sağlıklaştırmalarını yapmamız gerekiyor. Sit alanı içerisinde olan 37 sokağın projelerini yaptık. Projeler tamamlandı Anıtlar Kurulundan onay aldı. Etap etap ihaleye çıkarak, sokak sağlıklaştırmalarını tamamlayacağız. Tarihi kent meydanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında proje tamamlanma aşamasında, proje tamamlandıktan sonra tarihi kent meydanı projesi hayata geçecek. Sabah pazarında bir han yapacağız. Biri Kilis'e geldiği zaman nereye gezeyim, ne yemek yiyeyim, biz bununla ilgili olarak bir kimlik oluşturuyoruz. Kilis'in tarihi kimliğini oluşturuyoruz. Kilis'in inanç turizmi açısından ne gerekiyorsa yapacağız. İlimizi en güzel şekilde tanıtacağız" dedi.

Daha sonra Gastronomi Derneği adına Kahraman Ünler hazırlanan coğrafik işaret belgesi almak için başvuruların hangi aşamada olduğunu bir sunumla gerçekleştirdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile paydaşlar katıldı.

Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda

Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda

Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda

Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis Gastronomi Kenti olma yolunda - Haberler
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