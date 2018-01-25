Kilis Feyzioğlu: Şimdi Daeş'ten Temizlendiği Söylenen Yerlerden PKK Saldırıyor

Feyzioğlu: Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Zeytin Dalı Operasyonu'nun merkezlerinden Kilis'te baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla basın toplantısı düzenledi. Kilis'in huzurunun Türkiye'nin, Kilis halkının Hatay halkının huzuru olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Kilis'in büyük bir ızdırap içinde yaşadığını, can güvenliğinin kalmadığını tüm kamuoyuna duyurmak adına daha önce buraya geldik. Yıkılan evleri de gezdik. Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor" dedi.

"PKK VE PYD AYNI YAPININ PARÇASIDIR"

Hukukçu olarak net açıklama yapmaları gerektiğini ve PKK ile PYD'nin bağlı bulunduğu yapının kongragel olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. TSK'nın burada öncelikleri elbette vardır. Bunun titizlikle planlandığından ben eminim. Bunlardan birisi Afrin'in mümkün olan en az şehitle alınmasıdır. TSK dünyada bunu yapabilecek az sayıda ordudan birisidir. Bu imkan ve kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağından kuşkumuz yoktur. İkinci önceliği orada yerel halka ağırlığı kürt etnik kökenli halka en ufak zarar gelmemesini temin edecektir. Sivillere en az zarar geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"MİLLİ DUYGULARIMLA SORUYORUM: BU HAREKATIN POLİTİK HEDEFİ NEDİR ?"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda sağlanan başarının Zeytin Dalı Harekatı'nda da elde edileceğini söyleyen Metin Feyzioğlu, konunun siyasi boyutuna da değindi. Feyzioğlu, "Şu soruyu en milli duygularla vatansever ve milliyetçiyim diyen herkesin önünde sormak istiyorum. Bu harekatın politik hedefi nedir? Bu bizi ilgilendirmektedir. Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir. Hedef buraya ÖSO'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz. Önce yapılması gereken güvenli bölge tesis edip sivillerin güvenliğini sağlamak ardından da 2010 yılında olduğu gibi iyi ilişkiler kurduğumuzu Suriye hükümetiyle tekrar dostluğun yollarını aramak olmalıdır. Bunun yollarını ararken Suriye liderinin halkına eziyet etmemesini de önlemek zorundayız. Suriye vatandaşı olan hiç kimseye eziyet etmemesini, hepsini kucaklamasını Türkiye olarak sağlamak durumundayız" diye konuştu.

MEKTUP YAZAN AYDINLARA SERT ÇIKTI

Metin Feyzioğlu son olarak milletvekilleri operasyonla ilgili mektup yazar aydınlara sert eleştirilerde bulunark şunları söyledi: "O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin. Kilis'e bombalar yağdıran Reyhanlı'ya bombalara yağdıran Kandil'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim."