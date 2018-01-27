Kilis'e Yönelik Roket Saldırıları

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK hedeflerinden atılan roketlere ilişkin, "Bu tür olaylar bizim kararlılığımızı ne kadar doğru gittiğimizi, bahse konu Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar elzem olduğunu göstermesi açısından çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Afrin'deki PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 7 Aralık Mahallesi'ndeki binanın önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile sabah saatlerinden itibaren Kilis'te temaslarda bulunduklarını belirterek Kilis halkının metaneti ve cesaretli duruşunun kendilerine güç verdiğini söyledi.

Terör örgütlerinin ve teröristlerin sivil, asker, genç, yaşlı ve çocuk ayrımı yapmadan bütün insanlığı hedef alan eylemler yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir gerçek var ki; artık bizim bu terör örgütlerini bir tehdit olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Zaten Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı da öncelikle insanlarımızın güvenliğini, sınır güvenliğimizi sağlamak. Bu teröristleri ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarmak, bertaraf etmek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, roketin isabet ettiği binada can kaybı olmadığını, 2 kişinin hafif yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2 yaralımız var, 2'si de ayakta gözlem altında tutulan arkadaşlarımız, dolayısıyla onlarda da hayati bir risk yok, ağır yaralanma mevzubahis değil, çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. Bu tür olaylar bizim kararlılığımızı, ne kadar doğru gittiğimizi, bahse konu Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar elzem olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Halen ufak tefek de olsa, Türkiye'nin bu tehditler karşısındaki davranışına farklı gözlerle bakmak isteyenler varsa, bunların da gözünü açması gerekiyor.

Özellikle burada müttefik olarak gördüğümüz ülkelerin ki; Türkiye burada NATO'nun da güney sınırlarını muhafaza altında tutuyor. Onları da güvenlik altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların artık, PYD'nin bir PKK terör örgütü olduğunu, PKK'nın aynı zamanda bir YPG terör örgütü olduğunu, DEAŞ'ın bunlardan hiç de farkı olmadığını, tabelası, adı, etiketi ne olursa olsun bunların bir terör örgütü olduğunu, bir terör örgütünün bir başka bir terör örgütüyle ortadan kaldırılamayacağını, bumerang misali önünde sonunda bu terör örgütlerinin dönüp bunları destekleyenleri, bunların sırtını sıvazlayanları da vuracağını artık herkesin anlaması gerekiyor. ABD'nin de artık bundan sonra teslim ettiği silahları behemehal geri alması gerekiyor, bundan sonra aynı davranışlarını ortaya koymaması gerekiyor."