Kilis'e Yatırımcı "Yağdı"

KEREM KOCALAR - Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıların yaralarını sarmaya çalışan Kilis'teki Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne beklenenden 17 kat daha fazla yatırımcı ilgisinin gelmesi kent için umut verdi.

Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana sığınmacılara ev sahipliği yapan ve önde terör örgütleri DEAŞ, ardından da PYD/PKK-DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kilis, ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları gidermeye çalışıyor.

Sıkıntıların giderilmesi için Bakanlar Kurulunda kentin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının 31 Aralık 2018'e kadar ertelenmesi kararı Kilis ticari hayatına nefes aldırıken bir umut veren gelişme de yapılacak organize sanayisinden geldi.

Bir süredir Polateli ilçesinde kurulması için çalışmaların devam ettiği Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılar adeta birbiriyle yarıştı. Yıl içerisinde arsa tahsislerinin yapılması beklenen organize sanayi bölgesi için, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) büyüklükleri 50 ila 800 dönüm arasında değişecek 110 civarında fabrika kurulmasını planladı. Ancak gelinen süreçte yatırımcılardan beklenin 17 kat fazlası bin 900 civarında talep alındı. Talep alımlarının devam ettiği OSB kurulduğunda 75 bin kişiye iş umudu olacak.

KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin başlangıcı için 2013 yılında müracaat gerçekleştirildiğini hatırlattı.

O günden bu yana terör örgütlerinin kentte yaşattıkları tüm olumsuzluklara rağmen önemli aşamalar kaydedildiğini ifade eden Öndeş, 13 milyon metrekare alan üzerine kurulacak organize sanayi bölgesinin alanının tescillendiğini vurguladı.

Alandaki jeolojik etüdün gerçekleştirildiğini ve parselasyon işlemlerinin de devam ettiğini anlatan Öndeş, bölgeye büyük bir trafo merkezinin kurulması için çalışmalarının da sürdüğüne işaret etti.

Başbakanlığın söz konusu alanın organize sanayi bölgesine devri konusunda gerekli imzalarını attığını ve alanın bedelsiz olarak arsa tahsisinin yapıldığını belirten Öndeş, yaklaşık 1 ay içerisinde parselasyon işleminin biteceğini, sonraki ay içerisinde de bakanlık tarafından tasdike gidileceğini bildirdi.

Öndeş, bu işlemin ardından da alt yapı çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, "Alt yapıyla beraber arsa dağıtımına başlamayı planlıyoruz. Şu an için yatırımcılardan yoğun ilgi görüyoruz. Hatta dün Gaziantep'ten gelen 2 yatırımcımız daha başvurusunu yaptı. Şu an için bin 900'ün üzerinde müracaat başvurusu oldu. Bu da mevcut arsanın 17 kat daha fazlası başvuru demek oluyor. İnşallah Suriye'deki olaylar da bittiğinde Polateli tam bir cazibe merkezi olacak ve Kilis'in yanı sıra bölgemizin kalkınmasına öncülük edecek." diye konuştu.

Fabrikalar 2019'da kurulmaya başlayacak

Yakın gelecekte Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki inşaatların yükselmesini beklediklerini anlatan Öndeş, şöyle konuştu:

"Tahiminimize göre, 2019'da fabrika inşaatları başlayacak gibi. Alt yapı ihalesinin ardından arsa tahsisine başlayacağız. Dolayısıyla 2019 yılında fabrikalar kurulmaya başlar diye tahmin ediyoruz. Kilis'te yaşanan onca olaydan sonra organize sanayi gibi büyük bir yatırımın bu kadar kısa sürede hayata geçirilmesi de büyük bir başarıdır. O yüzden başta valimiz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

Yapılacak organize sanayi bölgesine gelen başvuruların Türkiye'nin dört bir yanından olduğuna dikkati çeken Öndeş, "Şu an için Her yerden talep var. Takriben başvuruların yüzde 40'ı Gaziantep. geri kalanlar ise İzmir'den İstanbul'a, Ankara'dan Mersin'e kadar her bölgeden talep var. Biz yatırımcılarımıza en kısa sürede arsa tahsislerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

75 bin kişiye istihdam

Öndeş, organize sanayi bölgesindeki arsa tahsislerinin büyük parsellerden oluşacağını bildirdi.

Arsa tahsisinin 50 dönümden başlayıp 800 dönüme kadar çıkan parsellerin olacağını ifade eden Öndeş, "Bu da demek oluyor ki burada büyük yatırımcılar olacak. Büyük işletmelerin kurulacağı organize sanayi bölgemizde 75 bin kişiye istihdam imkanı sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.