Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi - Haberler
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Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Ali Dağ - Genel
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Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Ankara'da korona virüs tedavisi görmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Merkez Valisi Kadir Çakır, kente gelerek görevine başladı.

ANKARA (İHA) - Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

KİLİS - Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Ankara'da korona virüs tedavisi görmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Merkez Valisi Kadir Çakır, kente gelerek görevine başladı.

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Vali Recep Soytürk, dün ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Soytürk'ün yerine vekaleten Merkez Valisi Kadir Çakır atandı. Çakır, Kilis'e gelerek görevine başladı. Çakır'ın, Vali Soytürk'ün tedavisi tamamlanana kadar Kilis Valiliği görevini yürüteceği bildirildi.

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Genel

İçişleri Bakanlığı, Recep Soytürk, Ankara, Kilis, Genel, Haberler

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