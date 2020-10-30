Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL
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Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL

30.10.2020 12:34 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:39
Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis'e 39 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis'e 39 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 39 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis'imize 39 milyon 214 bin 802 TL destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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