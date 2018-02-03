Kilis'e Roketin Düşme Anı Böyle Görüntülendi
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Kilis'e Roketin Düşme Anı Böyle Görüntülendi

Kilis'e roketin düşme anı böyle görüntülendiKİLİS - Kilis'te 1 Şubat'ta terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan ve restauranta isabet eden roketin düşme anı kameraya yansıdı.

Kilis'e roketin düşme anı böyle görüntülendi

KİLİS - Kilis'te 1 Şubat'ta terör örgütü PYD/ PKK tarafından atılan ve restauranta isabet eden roketin düşme anı kameraya yansıdı.
Kilis'te 1 Şubat tarihinde terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketlerden biri restauranta diğeri ise Ahmet Rasim Caddesi üzerine bulunan bir evin önüne düşmüştü. Saldırılarda 5 kişi yaralanırken, roketin restauranta düşme anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, roketin düşmesiyle büyük bir toz bulutunun yükselmesi yer alıyor.

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