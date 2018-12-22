Kilis'e Komando Sevkiyatı

Kilis'e Komando Sevkiyatı

Kilis'e komando sevkiyatıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Kilis'e komando sevkiyatı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan uzman çavuş, astsubay ve subaylardan oluşan Siirt 4'inci komando Tugay'ına bağlı birlikler mayını dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis'e geldi. Komandolar Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. Askeri Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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