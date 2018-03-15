Kilis'e Getirilen Yaralılardan Biri Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Afrin kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucu 1'i kadın 4'ü çocuk, 15'i ise Özgür Suriye Ordusu askeri olmak üzere Kilis'e getirilen 20 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afrin'e bağlı yerleşim birimlerine dönen 1'i kadın 4'ü çocuk 5 kişilik aile evlerine girdikleri sırada EYP'nin patlaması sonucu yaralandı. 5 kişi olay yerinden tahliye edilerek Kilis'e getirildi. Ayrıca EYP patlaması ve çatışmalarda yaralanan 15 ÖSO askeri de Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KİLİS