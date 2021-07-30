Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği
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Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği

Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kilis'e bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle kaybolan 70 hektarlık yeşil alan için 70 bin fidan desteğinde bulunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kilis'e bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle kaybolan 70 hektarlık yeşil alan için 70 bin fidan desteğinde bulunulacak.

Türkiye'nin birçok şehrinde ardı arkasına çıkan orman yangınlarından biri de Kilis'te de yaşanmıştı. Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 150 işçi, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 dozer ve 10 itfaiye aracının yanı sıra çevre illerden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediye ve jandarma ekipleri destek olmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce "Yeşil Vatan" sloganından hareketle başlatılan kampanya kapsamında Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangınında kaybedilen 70 hektarlık yeşil alanın 6 ay sonra yeniden ağaçlandırılması için 70 bin fidan desteği vereceğini duyurdu. - GAZİANTEP

Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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