Kilis'e Düşen Roketin Parçaları Emniyete Götürüldü
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Kilis'e Düşen Roketin Parçaları Emniyete Götürüldü

Kilis’te bir apartmanın teras katına isabet eden roketin parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kilis'e Düşen Roketin Parçaları Emniyete Götürüldü

Kilis'te bir apartmanın teras katına isabet eden roketin parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Suriye tarafından atılan roketin Kilis merkezde bir apartmanın teras katına isabet etmesi nedeniyle büyük panik yaşanırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemelerde atılan roketin parçaları toplanıp bir çuvala konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. - KİLİS

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