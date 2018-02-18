Kilis'e Düşen Roket Bir Evin Mutfağına İsabet Etti
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Kilis'e Düşen Roket Bir Evin Mutfağına İsabet Etti

Kilis'e düşen roket bir evin mutfağına isabet ettiKİLİS - PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye'den atılan bir roket Kilis'e bağlı Kocabeyli köyündeki bir evin mutfak kısmına isabet etti.

Kilis'e düşen roket bir evin mutfağına isabet etti

KİLİS - PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye'den atılan bir roket Kilis'e bağlı Kocabeyli köyündeki bir evin mutfak kısmına isabet etti. Tavanı delip mutfağın penceresinden bahçeye düşen roketin patlamadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye'den atılan bir roket Kilis'e bağlı Kocabeyli köyündeki bir eve isabet etti. Tavanı delip mutfak penceresinden bahçeye düşen roketin patlamadığı öğrenildi. Evin tavanından düşen beton parçalarının içerideki eşyalara zarar verdiği belirlenirken olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Aynı bölgeye 2 günde 7 roket düştü
Roketin düştüğü bölgeye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonucu roket evin bahçesinden kaldırıldı. Öte yandan son iki gün içerisinde aynı bölgeye 7 roketin düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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