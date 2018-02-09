Kilis'e Destek İçin Alışverişe Gidiyoruz"

AK Parti Gaziantep il ile Şehitkamil ve Şahinbey ilçe başkanlıklarının Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlediği "Kilis'e destek için alışverişe gidiyoruz" etkiliği kapsamında bir grup, Gaziantep'ten Kilis'e gelerek alışveriş yaptı.

Yaklaşık 300 kişilik grup, kentin farklı noktalarına dağılarak hem esnafla sohbet etti, hem de alışveriş yaptı.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis halkının yanında olmaya çalıştıklarını belirterek Kilisli esnafın yalnız olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Yılmaz, birlik ve beraberliğin her geçen gün daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke de birlik ve beraberlik içerisinde her sıkıntıyı aşabileceklerini inandıklarını dile getirerek bu bilinçle de Kilis'te bulunduklarını söyledi.

Maddi, manevi Kilis halkıyla beraber olacaklarını anlatan Teke, herkesin imkanları dahilinde Kilis esnafına destek olacağını vurguladı.

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Canarslan ise Gaziantep heyetinin maddi katkılarının yanı sıra manevi açıdan yanlarında olmalarının önemine işaret etti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Canarslan, "Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece kader dışındaki her şeyi yenebiliriz. Afrin'deki o hainleri temizleyeceğiz. Allah askerlerimizi korusun." diye konuştu.