Kilis'e Gün İçerisinde 3'üncü Roket Düştü!

Zeytin Dalı operasyonun başlamasının ardından terör örgütü mensupları Afrin'den aralıklarla Kilis'e roket atıyor.

Son olarak Kilis kent merkezindeki Valilik Konağı ile Polis Evi'nin bulunduğu yere 50 metre uzaklıktaki boş bir alana bir adet roket düştü. Gün içerisinde Kilis'e düşen roket sayısı 3'e yükselmiş oldu.

SAĞLIK VE KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

PYD/PKK kontrolündeki Afrin Bölgesi'nden atılan bir adet roket, Kilis Ekrem Çetin Mahallesinde yer alan valilik Konağı ile Polis Evi'nin 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir araziye isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Düşen roket nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olay yerinde polis, güvenlik çemberi oluştururken, bomba imha uzmanları inceleme yapıyor.