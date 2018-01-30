Kilis'e bir roket daha düştü

KİLİS - Kilis kent merkezindeki Valilik Konağı ile Polis Evi'nin bulunduğu yere 50 metre uzaklıktaki boş bir alana bir adet roket düştü.

PYD/ PKK kontrolündeki Afrin Bölgesi'nden atılan bir adet roket, Kilis Ekrem Çetin Mahallesinde yer alan valilik Konağı ile Polis Evi'nin 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir araziye isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen roket nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerinde polis, güvenlik çemberi oluştururken, bomba imha uzmanları inceleme yapıyor.