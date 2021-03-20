Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu

20.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:30
Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu

TERÖR örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖR örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Kilis'e 2 roket atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından verilen cevabın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı. Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Alişan Guy Ritchie Şeyma Subaşı Ayşegül Çınar
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:30:59. #1.16#
title