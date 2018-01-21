Kilis'e 4 Roket Mermisi Atıldı: 3 Yaralı

Kilis'e 4 Roket Mermisi Atıldı: 3 Yaralı

Kilis'e 4 roket mermisi atıldı: 3 yaralıKİLİS - Kilis kent merkezine Suriye tarafından 4 roket mermisi atıldı.

Kilis'e 4 roket mermisi atıldı: 3 yaralı

KİLİS - Kilis kent merkezine Suriye tarafından 4 roket mermisi atıldı.
Edinilen bilgiye göre, 20.15 sıralarında PKK/PYD bölgesinden Ekrem Çetin ile Barış Mahallelerine 4 adet roket atıldı. Peş peşe patlamanın yaşandığı kentte, olay yerine sağlık ve ambulans, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hafif yaralı olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, elektrik direklerinde meydana gelen hasar nedeniyle bölgenin elektriği kesildi.

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