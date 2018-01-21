Kilis'e 3 Roket Atıldı

Kilis kent merkezine PKK/PYD bölgesinden 3 roket mermisi atıldı. Olay, akşam saatlerinde 20.15 sıralarında PKK/PYD bölgesinden Ekrem Çetin ile Barış mahallelerine 3 adet roket atıldı. Peş peşe patlamanın yaşandığı kentte, olay yerine sağlık, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hafif yaralı olan bir kişi hastaneye kaldırılırken, mahallelerin elektrik direklerinde hasar olduğu için bölgenin elektriği kesildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)