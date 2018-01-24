Kilis'e 2 roket düştü: 2 ölü, 11 yaralı

KİLİS - Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrin tarafından düzenlenen iki roketli saldırıda biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, toplam 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince İlimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2 nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Öte yandan saldırıda Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak olduğu öğrenildi.