Kilis'e 15 Temmuz Demokrasi Köşesi

Kilis'in sınırdaki Gülbaba köyünde yaptırılan kütüphane ve 15 Temmuz Demokrasi Köşesi'nin açılışı, şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Gülbaba Zeynep Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Kahramanmaraşlı 6 yaşındaki Amina Tıraş'ın Ömer Halisdemir'in beresini takarak okuduğu 15 Temmuz şiiri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Soner Halisdemir, bugün bu topraklarda var olabilmenin en önemli sebebinin vatan, millet ve sancak için canlarını hiçe sayan aziz şehitler ve gaziler olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de açılışı yapılan kütüphane ve köşenin öğrenciler için verimli bir çalışma olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kütüphane ve 15 Temmuz Demokrasi Köşesi'nin açılışı yapıldı.