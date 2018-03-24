Kilis Dışında Yaşayanlar Memleketlerine Destek İçin Geldi

Şehir dışında yaşayan Kilisliler, memleketlerine destek için doğdukları kente geldi.

Mersin başta olmak çevre il ve ilçelerde yaşayan Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatı ile doğup büyüdükleri Kilis'e destek vermek için geldikleri Kilis'te bir araya gelerek, sohbet ettikten sonra tarihi mekanları gezdiler. Daha sonra esnaf ziyareti yaparak alış veriş yapan Kilisliler, akraba ve dostlarıyla sohbet etme imkanı buldu. Mersin'deki Kilisliler gurubu adına Hasan Münipoğlu yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ile doğup büyüdükleri Kilis'e destek için geldiklerini ifade ederek, "Bir çok arkadaşımız yıllar sonra Kilis'e geldiler. İnşallah Temmuz ayı içerisinde Türkiye'nin dört bir tarafındaki Kilisliler ile doğup büyüdüğümüz şehrimizde bir araya geleceğiz.Bugünkü bir başlangıç idi, Temmuz ayı içerisinde 1 haftalık bir program yapacağız" diye konuştu. - KİLİS