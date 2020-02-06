Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner
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Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner

Depremzedelere Kilis'ten konteynerELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.

06.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46
Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner

Depremzedelere 'ten konteyner

'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için Kilis'te kurulu olan konteynerler kullanılacak. Kapatılan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bulunan ve daha önce Suriyeliler tarafından kullanılan konteynerler, TIR'larla Elazığ'a taşınıyor.

Kaynak: DHA

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: Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner
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