Kilis danimarkalı heyetten kızılay'a ziyaret
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Kilis danimarkalı heyetten kızılay'a ziyaret

Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaretDANİMARKA heyeti, Suriye sınırındaki Kilis'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.

25.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22
Kilis danimarkalı heyetten kızılay'a ziyaret

Danimarkalı heyetten 'a ziyaret

DANİMARKA heyeti, sınırındaki 'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'de yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Anders Sıegumfeldt ve beraberindekiler Kilis'te ilk olarak Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti. Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Anders Sıegumfeldt, Suriye'de dvvam ettirilen insanı yardım konusuna nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamak için Kilis'te olduklarını belirterek, Ziyaretimizde hem Kilis'te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye'de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk? dedi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kilis danimarkalı heyetten kızılay'a ziyaret
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