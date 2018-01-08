Kilis Cezaevinde Su Sorunu Yaşandığı İddiaları

Kilis Ceza İnfaz Kurumunda su sorunu yaşandığına dair sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kilis Ceza İnfaz Kurumunda su sorunu yaşandığına dair sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kurumun su kaynakları açısından fakir bir bölgede olması nedeniyle kısa vadeli sıkıntılar yaşandığı ancak yapılan yoğun çalışmalar sonucu sorunun çözüme kavuşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek İl Özel İdaresi, gerek Devlet Su İşleri ekipleri gerekse de yerel kaynaklar kullanılarak cezaevinin bulunduğu alanın çevresinde 6 sondaj denemesi yapılmış hiç birisinde de suya ulaşılamamıştı. Kilis Ceza İnfaz Kurumu ve DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile ilimiz Topdağı mevkisinde bulunan su kuyusu devir alındı ve yaklaşık 8 kilometrelik su isale hattı ile cezaevi depolarına suyun gelmesi sağlandı. Geçen yıl eylül ayında ihalesi yapılan depo ve isale hattının inşaat işleri aralık itibarıyla tamamlandı, daha sonra hattın, deponun ve arıtma sisteminin deneme çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı."

Açıklamada, cezaevinde kullanılan suyun kalitesiyle ilgili Kilis Gıda Tarım ve Hayvancılık ile İl Sağlık müdürlükleri ekiplerince alınan numunelerin, Gaziantep İl Gıda Kontrol Laboratuarında analiz ettirildiği de dile getirilerek, analiz sonuçlarına göre arıtma sisteminden geçen suyun ilgili yönetmelikte yer alan değerlere uygun olduğunun görüldüğü bildirildi.