Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi

07.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:18
Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi

Kilis Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yer aldı.

Kilis Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle, "Karar kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak teşvik müracaatları 31.12.2021 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak. Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) için farklı bölgeler için farklı tutarlarda belirlenen asgari sabit yatırım şartı bölge ve tutar farklı gözetmeden 2 milyon TL olarak belirlendi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sübvansiyonlu Kredi Desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanması kaydıyla karar kapsamında ki destek unsurlarından yararlanabilecek. Söz konusu destekler karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri içinde uygulanacak"

Karara ile Kilis Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına alındı - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Donald Trump Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Seda Sayan Ajda Pekkan Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:37:23. #1.14#
title