Kilis Belediyespor'un Galibiyet Serisi Sürüyor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bu hafta sonu kendi evinde Ulalar Belediye Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak, ligde 6. sıraya yerleşti.

Kilis 7 Aralık Stadında kendi taraftarı önünde mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçın ilk yarısında rakibinin defansını aşmakta zorlanan Kilis Belediyespor, ilerleyen dakikalarda baskısını arttırdı. Maçın 35. dakikasında Ahmet Yiğitel'in muhteşem golüyle 1-0 öne geçen Kilis Belediyespor, golden sonra rakip takımın kalesine daha fazla gelmeye başladı. Maçın 43. dakikasında Hasan Özçelik'in ceza sahasında düşürülmesi sonucunda kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Kilis Belediyespor, ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı.

Maçın ikinci yarısında daha atak bir futbol sergileyen Kilis Belediyespor, birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, 77. dakikada Kaptan Hasan Özçelik skoru belirleyen golü kaydetti.

Ligde son haftalarda yükselen bir grafik çizen Kilis Belediyespor, aldığı son galibiyet ile puanını 41'e yükselterek ligde 6. sıraya oturdu. - KİLİS

Kaynak: İHA