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Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti

Kilis Belediyespor, Adıyaman 1954spor ile 1-1 berabere kalarak lideri koltuğundan etti.

20.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:23
Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti

Belediyespor, 1954spor ile 1-1 berabere kalarak lideri koltuğundan etti.


Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor'u 1-berabere kalmasından sonda lider Adıyaman 1954spor'un 2 puan kaybetmesi nedeniyle liderlik koltuğundan indi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol sergileyen Kilis Belediyespor 37 dakikada Özcan Polat'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geldi. 85 dakikada Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile beraberliği sağlayan Adıyaman 1954spor, bu sonuç ile liderliği Kahtaspor'a bıraktı.


Kilis Belediyesporlu oyuncular 2 puanı da bırakmanın üzüntüsünü yaşadı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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