Kilis Belediyesine Ait Tarihi Evler Restore Ediliyor

Kilis Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kilis evlerini restorasyonu sürüyor.

Kilis Belediyesi tarafından satın alındıktan sonra restorasyon ihalesi yapılan Tarihi Kilis evlerindeki çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte hızla devam ediyor. Hakverdi mahallesi Ayşecik parkı arkasındaki tarihi Kilis evinin restorasyonu proje kapsamında, GAP İdaresi tarafından finans ediliyor.

Tarihi Kilis evinin restorasyonu tamamlandıktan sonra Kilisli ve Suriyeli aileler tarafından meslek edindirme kursu olarak kullanılacağı öğrenildi. - KİLİS