Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Kilis Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurumlarına borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulundu.

Kilis Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurumlarına borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Yapılandırma işlemleriniz için 31 Aralık 2020 tarihine kadar https://ebelediye.kilis.bel.tr/ web sayfamızdan üyelik girişi/e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılandırma menüsünden veya belediyemize gelerek başvurmanız gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur" denildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı